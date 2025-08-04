دبلوماسي إيراني بارز: الربط بين مينائي چابهار وگوادر سيزيد التجارة الإقليمية بنسبة 30٪

أكّد الدبلوماسي الإيراني المخضرم والنائب السابق في مجلس الشورى الإسلامي، حسين نوش‌آبادي، في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، أنّ زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان تمثّل نقطة تحوّل في العلاقات الثنائية، وتحمل آفاقًا واعدة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا. وأضاف أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين الجارين يمكن أن يحوّلهما إلى محور تجاري إقليمي وعالمي، خصوصًا في حال ربط ميناءي چابهار الإيراني وگوادر الباكستاني، ما قد يؤدي إلى زيادة حجم التجارة الإقليمية بنسبة تصل إلى 30٪.

علاقات تاريخية متجذّرة وأهمية استراتيجية

أشار نوش‌آبادي إلى أن إيران وباكستان ترتبطان بصلات حضارية وجغرافية عميقة، حيث كانت إيران أول دولة تعترف باستقلال باكستان، كما كانت إسلام آباد أول من اعترف بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأوضح أن البلدين لعبا دورًا هامًا في قضايا العالم الإسلامي، لا سيما دعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال الإسرائيلي، ما جعلهما شريكين إقليميين متقاربين في المواقف.

أهمية الزيارة على الصعيدين الإقليمي والدولي

وصف نوش‌آبادي زيارة بزشكيان بأنها "بالغة الأهمية إقليميًا ودوليًا"، لما تحمله من فرص لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، وخاصة في جنوب آسيا والشرق الأوسط. وأشار إلى أن الزيارة يمكن أن تسهم في إزالة سوء التفاهم الذي قد تسببه أطراف ثالثة بين البلدين.

ضغوط أميركية تعرقل مشروع خط أنابيب السلام

وحول الملف الاقتصادي، شدد نوش‌آبادي على أن مشروع خط أنابيب السلام بين إيران وباكستان لا يزال معلقًا بسبب الضغوط والعقوبات الأميركية، داعيًا إلى إيجاد حلول مشتركة لكسر هذا الجمود. وأضاف أن تعزيز التعاون في البنية التحتية، خاصة الربط بين ميناء چابهار وگوادر، سيحوّل البلدين إلى عقدة لوجستية مهمة في التجارة بين آسيا الوسطى، القوقاز، وأوروبا.

نحو شراكة استراتيجية في الممرات الاقتصادية

كشف نوش‌آبادي أن إيران أبدت استعدادها الكامل لترانزيت البضائع الباكستانية إلى آسيا الوسطى وأوروبا عبر أراضيها، مؤكدًا أن البلدين يستطيعان من خلال التعاون في مشاريع البنية التحتية والمناطق الحرة، وجذب الاستثمارات الصينية، أن يتحولا إلى فاعلين رئيسيين في التجارة العالمية، مع توقعات ببلوغ حجم التبادل التجاري بينهما 12 مليار دولار بحلول عام 2030.

التعاون الأمني ومكافحة التهديدات الحدودية

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجرائم العابرة للحدود، عبر إنشاء لجان أمنية دائمة وتطوير البنية الأمنية الذكية على الحدود المشتركة. ودعا إلى تسهيل إصدار التأشيرات التجارية، وتطوير التعاون الثقافي والدبلوماسي، وتكثيف اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين في البلدين.

توصيات لتعميق العلاقات

في ختام تصريحاته، شدد نوش‌آبادي على ضرورة استثمار الزخم الناتج عن زيارة الرئيس الإيراني، عبر توسيع التعاون في مجالات مثل الاستثمار في المناطق الحدودية، إنشاء أسواق تجارية مشتركة، تعزيز البنى التحتية الجمركية، وتوسيع شبكة النقل البري والسككي، لا سيما خط زاهدان-كويته، مشيرًا إلى وجود 23 بعثة دبلوماسية وتجارية وثقافية متبادلة بين البلدين، ما يعكس حجم الإمكانيات المتاحة لتعزيز الشراكة الإيرانية - الباكستانية.

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