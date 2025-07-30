صندوق النقد يضاعف توقعاته لنمو الاقتصاد الإيراني رغم العدوان الأخير

وكانت التقديرات السابقة للصندوق قبل نحو ثلاثة أشهر قد توقعت نمواً بنسبة 0.3%، إلا أن التقرير الجديد أشار إلى تحسّن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، مما دفع المؤسسة الدولية إلى تعديل توقعاتها بشكل إيجابي.

وفي السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا قدره 3% خلال العام الجاري، أي أقل من نسبة 3.3% المسجلة في العام الماضي.

أما الولايات المتحدة، فتوقع التقرير تراجع معدل نموها الاقتصادي من 2.8% في العام الماضي إلى 1.9% هذا العام، مرجعًا ذلك إلى السياسات التجارية والجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي الحالي، والتي من المرجح أن تُلقي بظلالها على أداء الاقتصاد الأميركي.

كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني سيشهد تراجعًا طفيفًا في معدل النمو من 5% في العام الماضي إلى 4.8% هذا العام، وسط استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

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