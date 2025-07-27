إيران تعيد تشغيل قطار طهران- وان وتستعد لإطلاق خطوط دولية نحو أنقرة وهرات

وأوضح جبار علي ذاكري في تصريح لوكالة "إيلنا" أن القطار الاستثنائي الذي تم تسييره خلال فترة الحرب التي استمرت 12 يوماً، لقي إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين، حيث بلغ معدل الإشغال 100%، ما يعكس الحاجة الماسة لهذا المسار الحيوي.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط كانت أولى خطوات توسيع الربط السككي مع الدول المجاورة، لافتاً إلى أن الاتصالات مع الجانب التركي أفضت إلى التوافق على تمديد الخط حتى العاصمة التركية أنقرة. وأضاف أن المفاوضات بشأن ترتيبات التسعير لا تزال جارية، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الشهرين المقبلين.

وفي سياق متصل، كشف ذاكري عن استكمال المباحثات مع الجانب الأفغاني لإطلاق خطي طهران–هرات ومشهد–هرات، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات التقنية والإدارية المتعلقة بجوازات السفر قيد المتابعة، وسيتم الإعلان قريباً عن موعد انطلاق الرحلات.

كما تحدث عن مشروع استكمال خط السكك الحديدية من مدينة روزنَك الإيرانية إلى هرات الأفغانية، موضحاً أن إيران ستتولى تنفيذ هذا الجزء من المسار، وأن محطة ركاب قد أُنشئت في مدينة روزنَك لنقل المسافرين إلى حين اكتمال الإنشاءات.

وأضاف ذاكري أن موضوع ربط إيران بآسيا الوسطى عبر خط قطار "مرو" قيد البحث ضمن اللجنة المشتركة مع تركمانستان، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق لتشغيل الخط في الاجتماع المقبل.

وأوضح أن هذا الخط يمر عبر طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وصولاً إلى دوشنبه، مشيراً إلى أن زمن الرحلة لا يتجاوز 18 ساعة، ما سيؤدي إلى خفض كبير في تكاليف السفر بين طهران ودول آسيا الوسطى.

وختم بالقول إن وزارة الخارجية الإيرانية تتابع موضوع تسهيل إصدار التأشيرات وتنسيق إجراءات الترانزيت لضمان سلاسة تشغيل الخطوط الجديدة.

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