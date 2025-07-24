إيران ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في إنتاج الصلب رغم التراجع النسبي

وأظهرت أحدث بيانات الاتحاد العالمي للصلب أن إنتاج إيران من الصلب في الشهر السادس من العام الجاري بلغ 2.2 مليون طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إنتاج إيران خلال النصف الأول من عام 2025 حوالي 15.6 مليون طن من الصلب، بانخفاض 10.3% عن نفس الفترة من العام السابق.

بينما احتلت إيران المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج الصلب خلال أشهر اذار/مارس ونيسان/أبريل وايار/مايو، تراجعت إلى المركز العاشر في يونيو. وتتصدر الصين والهند والولايات المتحدة قائمة أكبر المنتجين عالمياً، تليها اليابان وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا والبرازيل وألمانيا ثم إيران.

بلغ إنتاج غرب آسيا من الصلب 4.3 مليون طن خلال شهر حزيران، حيث ساهمت إيران وحدها بـ2.2 مليون طن (أكثر من 51% من إجمالي الإنتاج الإقليمي). وتشمل دول غرب آسيا في هذا التقرير: إيران والعراق والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية واليمن.

وسجلت الهند والولايات المتحدة نمواً في إنتاج الصلب هذا الشهر، حيث حققت الهند أعلى معدل نمو بنسبة 13.3%. بينما شهدت 8 دول أخرى انخفاضاً في الإنتاج، وكانت ألمانيا الأكثر تأثراً بانخفاض بلغ 15.9%.

وأنتجت 70 دولة منتجة للصلب مجتمعةً 151.4 مليون طن في يونيو، بانخفاض 5.8% عن نفس الشهر عام 2024. كما بلغ الإنتاج العالمي خلال النصف الأول من 2025 حوالي 934.3 مليون طن، منخفضاً 2.2% عن الفترة المقابلة من العام السابق.

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