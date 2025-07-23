وزارة الاقتصاد الإیرانیة توافق على 70 مشروعا استثماریا أجنبیا

وافاد تقرير لوزارة الاقتصاد، انه عُقد الاجتماع الـ 294 لهيئة الاستثمار الأجنبي، وهو الاجتماع الرابع لها في العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس)، يوم الثلاثاء ، برئاسة أبو الفضل كودئي، نائب الوزير والمدير العام لمنظمة الاستثمار، وبحضور أعضاء هيئة الاستثمار الأجنبي وممثلي الوزارات والهيئات المتخصصة ذات الصلة.

وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة 76 طلبًا متعلقًا بالاستثمار الأجنبي، ووافقت هيئة الاستثمار الأجنبي على 70 طلبًا منها.

وكانت مشاريع الاستثمار الأجنبي المعتمدة من دول مختلفة، وركزت على قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والزراعة والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والأدوية والمعدات الطبية.

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