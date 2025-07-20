إيران توقع عقدا استثماريا بقيمة 8.8 تريليون تومان لتحديث أسطول نقل الركاب بالسكك الحديدية

ويأتي هذا العقد ضمن برنامج شامل يشمل شراء 130 عربة قطار جديدة وتجديد 140 عربة قديمة، بإجمالي تكلفة تقارب 8.82 تريليون تومان. وتهدف هذه المشاريع إلى تحديث الأسطول الحالي وزيادة القدرة التشغيلية على الخطوط المحلية والدولية المزدحمة، بالإضافة إلى تحسين معايير السلامة ورفع مستوى رضا الركاب.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة السكك الحديدية الإيرانية وشركة "رجا" بقيمة 5 تريليون تومان لشراء وتجديد 160 عربة ركاب، منها 60 عربة فاخرة من فئة خمس نجوم. وفي ذات الوقت، وقّعت شركة السكك الحديدية مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "ريل ترابر" بقيمة 3.82 تريليون تومان لشراء 70 عربة فاخرة من فئة "رويال 5 نجوم"، وتجديد 37 عربة ورفع مستواها إلى ذات الفئة، إضافة إلى تشغيل قطار سياحي.

وأوضح نورالله بيرانوند، معاون تمويل الاستثمار واقتصاد النقل في شركة السكك الحديدية الإيرانية، أن مؤشر نسبة عدد الركاب إلى عدد السكان يشير إلى أن كل إيراني يسافر عبر القطار مرة واحدة كل ثلاث سنوات، مع وجود فرص كبيرة لتطوير نسبة العربات إلى طول شبكة السكك الحديدية.

وكشف بيرانوند عن برنامج استثماري واسع يتطلب استثمارات مباشرة بقيمة 3.5 مليار دولار لتوفير 2200 عربة ركاب و820 قطارًا ذاتي الدفع، مع اعتماد آليات تمويل متعددة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص عبر حوافز ودعم وفورات استهلاك الوقود.

وأشار إلى أن قطاع نقل الركاب سجل نموًا سلبيًا خلال 20 عامًا، لكن الاستثمار الجديد من المتوقع أن يرفع الطاقة التشغيلية بنسبة 15%، ويحسن جودة الخدمات، ويعزز السلامة، ويحقق مكاسب اقتصادية مهمة، مع توقع عوائد اجتماعية واقتصادية سنوية تبلغ 5.5 تريليون تومان.

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