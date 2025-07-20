إیران تحقق صادرات غیر نفطیة بقیمة 11.6 ملیار دولار خلال الربع الأول 2025

كشفت البيانات الصادرة عن الجمارك الإيرانية أن إجمالي الصادرات غير النفطية للبلاد بلغ 34.3 مليون طن بقيمة 11 مليارًا و655 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الإيراني الجاري، الذي بدأ في 20 مارس 2025.

في المقابل، وصلت واردات إيران خلال نفس الفترة إلى 9 ملايين و13 ألف طن بقيمة 13 مليارًا و29 مليون دولار، مسجلة بذلك عجزًا في الميزان التجاري.

وجاءت الصين على رأس الدول المستوردة للمنتجات الإيرانية، مستحوذة على 3.5 مليار دولار، ما يعادل 30.12% من إجمالي الصادرات غير النفطية، تلتها العراق بقيمة 1.9 مليار دولار (16.34%)، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ1.6 مليار دولار (13.66%)، وتركيا بـ937 مليون دولار (8.04%)، وأفغانستان بـ510 ملايين دولار، بما يمثل 4.38% من إجمالي الصادرات.

تعكس هذه الأرقام توسعًا ملحوظًا في العلاقات التجارية بين إيران ودول المنطقة، فضلاً عن نجاح البلاد في تنويع صادراتها بعيدًا عن النفط، في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية متعددة.

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