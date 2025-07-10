رئيس الجمهورية يدشن المرحلة الاولى لمحطة "فولاد مباركة" للطاقة الشمسية
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رعى رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، افتتاح المرحلة الاولى لمحطة "فولاد مباركة" باصفهان (وسط) للطاقة الشمسية بطريقة الفيدو كونفرانس. وتبلغ الطاقة الاجمالية للمحطة 600 ميغاواط. فيما تبلغ طاقة المرحلة الاولى 120 ميغاواط.
وقد دشن الرئيس بزشكيان صباح اليوم الخميس المرحلة الاولى من محطة "شمس الشرق" بفولاد مباركه بوصفها اكبر محطة شمسية في البلاد بطاقة استيعابية تبلغ 120 ميغاواط.
ويتم تنفيذ مشروع محطة "شمس الشرق" للطاقة الشمسية على ارض مساحتها 1200 هكتار وبطاقة نهائية تصل الى 600 ميغاواط في خمس مراحل تبلغ كل منها 120 ميغاواط.