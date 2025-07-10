رئيس الجمهورية يدشن المرحلة الاولى لمحطة "فولاد مباركة" للطاقة الشمسية

وقد دشن الرئيس بزشكيان صباح اليوم الخميس المرحلة الاولى من محطة "شمس الشرق" بفولاد مباركه بوصفها اكبر محطة شمسية في البلاد بطاقة استيعابية تبلغ 120 ميغاواط.

ويتم تنفيذ مشروع محطة "شمس الشرق" للطاقة الشمسية على ارض مساحتها 1200 هكتار وبطاقة نهائية تصل الى 600 ميغاواط في خمس مراحل تبلغ كل منها 120 ميغاواط.