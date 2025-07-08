برويز خان يتحول إلى بوابة استراتيجية: إيران وإقليم كردستان العراق يتفقان على توسيع التبادل وضمان الأمن

والتقى "محمد شفيعي"، على رأس وفد، مدير الحدود والممثل المفوض لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق في معبر برويز خان، الیوم الثلاثاء لمناقشة التحديات القائمة على الحدود.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، على تعزيز التعاون وتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي لتحقيق المنفعة للجمهورية الإسلامية الإیرانیة والعراق من هذه الحدود كما رحّب الجانبان باستمرار هذه الاجتماعات الشهرية لتعزيز التفاعل.

وقال "محمد شفيعي" بشأن بالمواضيع التي نوقشت في هذا الاجتماع الثنائي، لمراسل وكالة "إرنا" : استمرت التبادلات التجارية وحركة المسافرين على هذه الحدود بفضل جهود إيران والعراق ومسؤوليهما، خلال حرب الـ 12 يومًا التي فرضها الکیان الصهیوني على إيران.

وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات الدورية الشهرية لتسهيل التجارة والتبادلات الحدودية.

وتابع قائلا: شدد الجانبان خلال الاجتماع، على حل مشاكل السائقين، ووُضعت آليات لضمان رضا السائقين، وخاصة السائقين العراقيين والإيرانيين بناءً على مذكرة تفاهم.

وقال: کانت مخاوف لدى الجانبين بشأن أمن معبر برويز خان، لكن الوضع الأمني ​​​​مؤاتٍ حاليًا ولا توجد أي مشكلة تُذكر و أکد الجانبان على ضرورة منع تهريب الوقود، ووعد الجانب العراقي بالقضاء علی خزانات الوقود غير المرخصة في الشاحنات.

من جانبه قال الممثل المفوض لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق في معبر برويز خان إن المعبر من أهم حدودنا التجارية مع الجمهورية الإسلامية.الإیرانیة و نؤكد على زيادة حجم التبادلات التجارية على هذه الحدود وإن عقد لقاءات ثنائية لتعزيز هذه الحدود له أهمية خاصة، ونسعى جاهدين لتعزيز آفاق التعاون وحل التحديات القائمة.

وأكد "عباس إسماعيل علي" أهمية ضمان الأمن في معبر برويز خان، وأضاف أن سياسة العراق وإقليم كردستان العراق، وخاصة الاتحاد الوطني، تتمثل في التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة في القضايا الأمنية والسياسية والتجارية.

وتابع قائلا: إن ضمان الأمن شرط أساسي للتجارة وتنمية التبادلات الاقتصادية، مضیفا أن مسألة ضمان الأمن وتعزيزها مهمة للجمهورية الإسلامية الإیرانیة وإقليم كردستان العراق، ونحن متفقون عليها وحتى الیوم، وبفضل جهود الجانبین، لم نواجه أي مشاكل أمنية على معبر برويز خان.

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