إيران تسجل أعلى مستوى لإنتاج النفط منذ 46 عاما رغم العقوبات الأميركية

وبهذا الإنجاز، تكون إيران قد حطّمت الرقم القياسي المسجّل قبل نحو نصف قرن، مؤكدة قدرتها على تجاوز الضغوط الاقتصادية والرهانات الغربية على خنق اقتصادها النفطي.

وأظهرت البيانات أن عائدات إيران من صادرات الطاقة بلغت نحو 78 مليار دولار في عام 2023، محققة قفزة هائلة بنسبة 330% مقارنة بعام 2020، الذي لم تتجاوز فيه العائدات 18 مليار دولار.

ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى صادرات المكثفات الغازية وسوائل الغاز الطبيعي مثل البروبان والبيوتان، والتي شكّلت نحو 31% من إجمالي الإنتاج. وقد بلغت عائدات تصدير البروبان وحده 3.6 مليارات دولار، فيما حقق البيوتان 2.2 مليار دولار.

وفي تعليق لافت، قال أحد خبراء الطاقة في وكالة "بلومبرغ": «كلما تحدّث المسؤولون الأميركيون عن العقوبات النفطية ضد إيران، يتبادر إلى ذهني سؤال واحد: عن أيّ عقوبات يتحدثون؟! ما نراه هو إنتاج بأقصى طاقة، لا ضغط بأقصى شدة».

endNewsMessage1