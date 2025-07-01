إیران تحقق صادرات غیر نفطیة بقیمة 11.6 ملیار دولار خلال الربیع رغم التحدیات

وسجلت صادرات إيران غير النفطية خلال هذه الفترة 34.48 مليون طن بقيمة 11.66 مليار دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9.3% من حيث الوزن و14.4% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنحو 11.13 مليون طن بقيمة 4.68 مليار دولار، بانخفاض 28.7% في الوزن و24.5% في القيمة.

وكانت أهم الصادرات غير النفطية هي البروبان المسال (874 مليون دولار)، والبيوتان المسال (611 مليون دولار)، والميثانول (576 مليون دولار)، والبيتومين (574 مليون دولار)، والغاز الطبيعي (456 مليون دولار).

وتصدرت الصين (3.51 مليار دولار) قائمة الدول المستوردة من إيران، تلتها العراق (1.91 مليار دولار)، الإمارات (1.59 مليار دولار)، تركيا (937 مليون دولار)، أفغانستان (510 ملايين دولار)، سلطنة عمان (437 مليون دولار)، وباكستان (420 مليون دولار).

أما الواردات خلال الربيع، فبلغت نحو 9 ملايين طن بقيمة 13.03 مليار دولار، مع انخفاض في الوزن بنسبة 4.35% والقيمة بنسبة 11.73%.

وشملت أهم السلع المستوردة الذهب الخام (965 مليون دولار)، والذرة (883 مليون دولار)، والأرز (500 مليون دولار)، وزيت بذور دوار الشمس (493 مليون دولار)، والهواتف المحمولة (372 مليون دولار).

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