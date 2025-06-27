ارتفاع واردات الصين من النفط الإيراني في يونيو مع ارتفاع الشحنات والطلب المحلي

ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في يونيو/حزيران مع تسارع الشحنات قبل الصراع الأخير في المنطقة، وتحسن الطلب من المصافي المستقلة، وفقًا لوكالة “رويترز“.

ووفقًا لشركة فورتيكسا لتتبع السفن، استوردت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشترٍ للخام الإيراني، أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا في الفترة من 1 إلى 20 يونيو/حزيران، وهو رقم قياسي مرتفع استنادًا إلى بيانات الشركة.

ووفقًا لبيانات كبلر، بلغ متوسط ​​واردات الصين من النفط والمكثفات الإيرانية حتى تاريخه 1.46 مليون برميل يوميًا حتى 27 يونيو/حزيران، ارتفاعًا من مليون برميل يوميًا في مايو/أيار.

وأظهرت بيانات كبلر أن ارتفاع الواردات مدفوع جزئيًا بتسريع تفريغ كميات كبيرة من النفط الإيراني في البحر بعد أن وصلت شحنات الصادرات من إيران إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات عند 1.83 مليون برميل يوميًا في مايو/أيار.

وعادةً ما يستغرق وصول النفط الإيراني إلى الموانئ الصينية شهرًا واحدًا على الأقل. قال محللون في كبلر وفورتكسا إن عمليات التحميل القوية في مايو وأوائل يونيو تعني أن واردات الصين من إيران على وشك أن تظل مرتفعة.

وأوضحت شو مويو، كبيرة المحللين في كبلر، أن مصافي التكرير الصينية المستقلة، المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، أظهرت أيضًا طلبًا قويًا على البراميل المخفضة مع نضوب مخزوناتها.

وأضافت أن التخفيف المحتمل لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عقوبات النفط الإيراني قد يعزز الشراء الصيني.

وصرح ترامب يوم الأربعاء بأن واشنطن لم تتخلى عن حملة الضغط القصوى على إيران – بما في ذلك القيود المفروضة على مبيعات النفط الإيراني – لكنه أشار إلى احتمال تخفيف تطبيق العقوبات لمساعدة البلاد على إعادة بناء نفسها.

وصرح متعاملان مطلعان على الأمر بأن سعر النفط الخام الإيراني الخفيف لهذا الأسبوع كان أقل بنحو دولارين للبرميل من سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للتسليمات من نهاية يوليو إلى أوائل أغسطس، مقارنة بخصومات سابقة تراوحت بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل لتسليمات يوليو. قال متعاملون إن انخفاض الخصومات جاء نتيجةً للمخاوف من احتمال تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي بين إيران وسلطنة عُمان.

وتصاعدت مخاوف السوق من إغلاق المضيق بعد الهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت بعد أن أشارت إيران وإسرائيل يوم الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار. ويأتي انخفاض الخصومات على النفط الإيراني وسط تراجع في أسعار العقود الآجلة.

وتراوحت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة إنتركونتيننتال حول 68 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، وهو مستواها قبل بدء الصراع الإسرائيلي الإيراني، وبانخفاض 19% عن أعلى مستوى لها في خمسة أشهر الذي سجلته يوم الاثنين.

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