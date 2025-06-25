وزارة الطرق الايرانية: المجال الجوي في البلاد مازال مغلقا

وأضاف مجيد أخوان، في تصريح له مساء الثلاثاء: "في أعقاب التطورات الأخيرة، ومن أجل حماية سلامة المسافرين وأمن الرحلات الجوية، واستنادًا إلى إعلانات الطيران، أُعلن عن إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء".

ودعا جميع المواطنين للامتناع عن التوجه الى مطارات البلاد ومتابعة الأخبار المتعلقة بحالة الرحلات الجوية من خلال المصادر الرسمية فقط.

endNewsMessage1