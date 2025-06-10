إيران تدخل نادي الدول الخمس الأولى عالميا في تصنيع توربينات الغاز

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قال الرئيس التنفيذي لشركة شهريار لقطع غيار التوربينات " اصغر حكيمي" ،ان بناء توربينات الغاز يتم تجديده وبنائه في عدد قليل من دول العالم، وقد حققت ايران هذه القدرة أيضا.

وأكد أن شركة شهريار قادرة على إصلاح أجزاء التوربينات الساخنة، وأضاف ان 50 إلى 60 في المائة من أحمال الشبكة تقع على توربينات محطات الطاقة، وإصلاح أجزائها يلعب دورا مهما في استقرار شبكة الكهرباء.

وأشار حكيمي إلى أن الشركة تعمل أيضا في إصلاح التوربينات لصناعة النفط والغاز، وأعلن أنه تم إصلاح أكثر من 16 ألف مكون من مكونات محطة الطاقة منذ العام الماضي لذروة الحمل لهذا العام، وتم الانتهاء من جميع برامج الإصلاح لذروة الحمل لهذا العام.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة شهريار لقطع غيار التوربينات ان في هذا العام، تم الانتهاء من إعادة بناء محطة الطاقة في الخليج العربي خلال 90 يوما، وهو رقم قياسي جديد في حد ذاته.

وأوضح أن أعمال إصلاح وإعادة بناء الأجزاء التي قامت بها هذه الشركة أسفرت عن توفير 100 مليون يورو، مشيرا إلى نشاط الشركة في إعادة بناء أجزاء من محطات الطاقة في العراق وسورية، ما أدى إلى تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية بلغت أربعة ملايين يورو.

هذا وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة شهريار لقطع غيار التوربينات عن مشاورات مع فنزويلا وروسيا للتعاون في مجال التوربينات، مشيرا إلى أن 60% من إصلاحات التوربينات تنفذها الشركة.

كما افاد حكيمي ان إيران من بين الدول الخمس الرائدة في تصنيع التوربينات الغازية في العالم.

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