إيران تصدر بضائع بأكثر من 8 مليارات دولار في شهرين... والصين والعراق أبرز الأسواق

أعلن نائب وزير الاقتصاد ورئيس مصلحة الجمارك الإيرانية، فرود عسكري، أن الصادرات غير النفطية للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال أول شهرين من العام الإيراني الجديد (مارس وأبريل 2025) بلغت 24 مليونًا و622 ألف طن من السلع، بقيمة إجمالية قدرها 8 مليارات و241 مليون دولار.

وأوضح عسكري في تصريحاته أن حجم هذه الصادرات سجّل زيادة في الوزن بنسبة 4.4%، مقابل انخفاض طفيف في القيمة بنسبة 0.11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيراً إلى أن متوسط القيمة الجمركية لكل طن مُصدّر بلغ 335 دولاراً، بانخفاض نسبته 4.3% عن العام الماضي.

وفي ما يتعلق بالقطاع البتروكيماوي، أفاد المسؤول الإيراني بأن صادرات هذا القطاع بلغت 5 ملايين و718 ألف طن، بقيمة 2.217 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 4% في الوزن، و3% في القيمة.

وأشار عسكري إلى أبرز خمسة أصناف من السلع غير النفطية المُصدّرة خلال هذه الفترة، وجاءت على النحو التالي:

البروبان المسال : 643 مليون دولار

الغاز الطبيعي : 455 مليون دولار

البيوتان المسال : 452 مليون دولار

القير النفطي : 419 مليون دولار

الميثانول: 388 مليون دولار

وفي ما يخص الوجهات الرئيسية لصادرات إيران غير النفطية، تصدّرت الصين القائمة بقيمة 2.425 مليار دولار، تلتها العراق بـ1.5 مليار دولار، ثم الإمارات بـ1.094 مليار دولار، وتركيا بـ673 مليون دولار، وأفغانستان بـ374 مليون دولار، وباكستان بـ322 مليون دولار، وعُمان بـ305 ملايين دولار.

أما على صعيد الواردات، فقد بلغت خلال الشهرين المذكورين 5 ملايين و921 ألف طن من السلع، بقيمة 8.471 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً في الوزن بنسبة 1.16%، مقابل انخفاض كبير في القيمة بنسبة 7.8% مقارنة بالعام السابق.

وبحسب عسكري، فإن متوسط القيمة الجمركية لكل طن مستورد بلغ 1431 دولارًا، أي بانخفاض قدره 9% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن أبرز الواردات الإيرانية خلال هذه الفترة شملت:

الذهب الخام : 860 مليون دولار

الذرة العلفية : 657 مليون دولار

الأرز : 289 مليون دولار

زيت دوّار الشمس : 215 مليون دولار

حبوب الصويا: 211 مليون دولار

وفيما يخص الدول الموردة لإيران، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بقيمة 2.596 مليار دولار، تلتها الصين بـ2.206 مليار دولار، وتركيا بـ1.367 مليار دولار، وألمانيا بـ308 ملايين دولار، والهند بـ291 مليون دولار، وهولندا بـ215 مليون دولار، وسويسرا بـ190 مليون دولار.

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