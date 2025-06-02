فرزين: إنشاء بنك مشترك بدول منظمة شنغهاي على جدول الأعمال

ويزور محافظ البنك المركزي الإيراني الصين و ذلك للمشاركة في اجتماع محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال خلال الزيارة أن هدفه، هو دراسة سبل تعزيز التعاون المصرفي بين الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك عقد لقاءات ثنائية مع رؤساء البنوك المركزية للدول الأعضاء.

وأضاف فرزين: إن إنشاء بنك مشترك يمكنه تنفيذ جزء من المعاملات النقدية والمصرفية بين الأعضاء مدرج على جدول أعمال هذا الاجتماع.

واعتبر محافظ البنك المركزي منظمة شنغهاي للتعاون بأنها منظمة إقليمية مهمة، مضيفا: إن عشر دول، بما في ذلك الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند وروسيا، أعضاء في هذه المنظمة، وتمثل 45 في المائة من سكان العالم وحصة عالية للغاية في الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بجدول أعمال اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي للتعاون، قال: يتناول الاجتماع قضيتين رئيسيتين. إحداهما إنشاء بنك مشترك لمنظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة جميع الأعضاء، والقضية الثانية هي إنشاء البنية التحتية للمعاملات المالية، وهو ما ندعمه أيضا.

وصرح محافظ البنك المركزي بأننا ندعم مصرفا يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية والدور التجاري في وقت واحد. وقال: إذا تمكنا من إنشاء بنى تحتية للتسوية والتمويل بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، فإننا نبتعد عن الأحادية التي سادت لسنوات في تعاملات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسيتيح ذلك لدول المنطقة والشرق فرصةً لتحقيق أهداف متعددة الأطراف في العمليات النقدية والمصرفية.

endNewsMessage1