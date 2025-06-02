بعد 15 عاما.. إيران تستعيد حق التصويت في "الفاو"

وأشار "غلام رضا نوري قزلجه" إلى الدور التاريخي لإيران في منظمة الأغذية والزراعة وأضاف: كانت إيران إحدى الدول المؤثرة في المنطقة الآسيوية وعضوًا في المجلس المركزي لمنظمة الأغذية والزراعة ولكن خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، بسبب عدم سداد رسوم العضوية، حرمت عمليًا من حق التصويت والمشاركة في صنع القرارات الرئيسية في المنظمة.

وقال في إشارة إلى ديون إيران لمنظمة الأغذية والزراعة: كانت لدينا سنوات من الديون المستحقة للوكالات المحلية في روما، مما أدى إلى تعليق أنشطة المكتب وإمكانية إغلاقه بالكامل.

وأضاف: بفضل التنسيق مع جهاز التخطيط والميزانية ودعم وزارة الخارجية، تمكنا من سداد ديوننا ورسوم العضوية لمنظمة الأغذية والزراعة"فائو".

وأشار نوري قزلجه إلى استئناف عمل "غرفة إيران" في مقر "فائو" في روما وقال: يعد إستئناف عمل هذه الغرفة أحد الانجازات الدبلوماسية للحكومة الرابعة عشرة، وستساعد في تفعيل تعاون إيران، والاستفادة من القدرات الدولية لدى المنظمات مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" وكذلك الاستفادة من فرص التعليم والترويج الزراعي والبحث والتطوير الزراعي لمنظمة الأغذية والزراعة في البلاد.

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