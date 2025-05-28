التبادل التجاري بين إيران ودول منظمة إيكو يتجاوز 27.6 مليار دولار في 2024

بحسب بيانات الجمارك الإيرانية، فإن إجمالي حجم التبادل التجاري بين إيران والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) في عام 2024 بلغ 36 مليوناً و235 ألف طن، بقيمة 27 ملياراً و626 مليون دولار.

ومن هذا الإجمالي، شكلت الواردات 8 ملايين و227 ألف طن من السلع بقيمة 13 ملياراً و543 مليون دولار، في حين بلغت الصادرات 28 مليوناً و8 آلاف طن بقيمة 14 ملياراً و83 مليون دولار.

وأفادت الجمارك الإيرانية أن الصادرات غير النفطية الإيرانية إلى الدول الأعضاء في منظمة ECO شهدت نمواً بنسبة 38.7٪ من حيث الوزن و37.5٪ من حيث القيمة مقارنة بالعام السابق.

أما الواردات من دول إيكو فقد ارتفعت بدورها بنسبة 36٪ وزناً و54.5٪ قيمة، مما يعكس توسعاً في حجم التبادل التجاري مع هذه الدول.

وفيما يتعلق بأهم الشركاء التجاريين لإيران ضمن منظمة ECO، تصدّرت تركيا قائمة الدول المستوردة من إيران بصادرات بلغت قيمتها 6 مليارات و889 مليون دولار، تلتها باكستان بـ2 مليار و423 مليون دولار، وأفغانستان بـ2 مليار و414 مليون دولار، ثم أذربيجان بـ681 مليون دولار وتركمانستان بـ572 مليون دولار.

وعلى صعيد الواردات، كانت تركيا أيضاً أكبر مصدر لإيران ضمن دول ECO، بقيمة بلغت 12 ملياراً و474 مليون دولار، تليها باكستان بـ706 ملايين دولار، وطاجيكستان بـ93 مليون دولار.

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