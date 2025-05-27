إيران تستهدف زيادة التبادل التجاري مع روسيا إلى 10 مليارات دولار بحلول 2027

خلال حديثه لوكالة "تاس" الروسية على هامش منتدى القوقاز الاستثماري، أوضح آزادواري أن إيران لديها خطة واضحة لزيادة حجم التجارة مع روسيا، الذي يقدر حاليًا بحوالي 4 مليارات دولار سنويًا.

وأكد آزادواري أن الجهود المبذولة تشمل تسهيل التعاملات المصرفية بين الدولتين ودراسة المسارات اللوجستية، بهدف تعزيز التبادل التجاري. وأشار إلى أن البرنامج الذي يهدف إلى زيادة التبادل التجاري سيتم تنفيذه خلال عامين، معربًا عن ثقته في إمكانية تحقيق الأهداف بشكل أسرع في حال عدم وجود عقبات.

كما أكد على أهمية العلاقات الودية بين إيران وروسيا، بالإضافة إلى انضمام إيران إلى الاتحاد الجمركي الأوراسي كعضو كامل الحقوق، مما سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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