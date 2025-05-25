رئيس المركزي الإيراني في مسقط لتوسيع الشراكة المالية مع عمان

وسيعقد خلال زيارة فرزين إلى سلطنة عمان، لقاءات مع كبار المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين في هذا البلد؛ باحثا معهم في تطوير ورفع مستوى التفاعلات النقدية، المالية، والمصرفية، بالإضافة إلى تعزيز وتوسيع التعاون الدولي والتبادلات التجارية بين الجمهورية الاسلامية وسلطنة عمان.

يذكر أن حجم التبادلات التجارية بين إيران وعمان، شهد نموًا بواقع 41% خلال العام الماضي، ومع تزايد التعاون النقدي والمصرفي الثنائي، يُتوقع بأن تشهد العلاقات المصرفية والاقتصادية بين طهران ومسقط، تسهيلا وتقدما ملفتا من حيث التبادلات التجارية؛ في المستقبل الفريب.

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