إيران توسع شراكاتها الإقليمية في مجال الطاقة: مشاورات متقدمة مع قطر والإمارات وسلطنة عُمان

أكّد وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، اليوم السبت، أنّ بلاده دخلت في مفاوضات مكثفة مع دول الخليج الثلاث—قطر، الإمارات، وسلطنة عُمان—بغية رفع مستوى تبادل الطاقة الكهربائية وتعزيز قدرات الربط الكهربائي الإقليمي.

وأوضح الوزير أنّ إيران لديها تبادلات كهربائية مع جميع الدول التي تشترك معها في حدود برية، مشيراً إلى أن تركمانستان وأرمينيا تستحوذان على النسبة الأكبر من واردات الكهرباء، إلى جانب تعاون مستمر مع العراق، باكستان، أفغانستان، تركيا، وجمهورية أذربيجان.

وأضاف علي آبادي أنّ إيران تعتبر التعاون الكهربائي مع دول الجوار أمراً ضرورياً لضمان استقرار الشبكة الوطنية، وزيادة قدرتها على الصمود الذاتي، وتفادي الأزمات المفاجئة مثل تلك التي شهدتها بعض الدول الأوروبية، بما فيها إسبانيا.

وأشار إلى أنّ المشاورات الجارية مع قطر والإمارات وسلطنة عُمان تهدف إلى بناء منظومة تكاملية للطاقة في المنطقة، تضمن استدامة الإمدادات وتحقيق توازن فعّال في استهلاك وتوزيع الكهرباء عبر الحدود.

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