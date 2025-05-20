ایران توقع مع ترکمانستان اتفاقا لزيادة التجارة المشتركة الى 3 مليارات دولار

وفي تصريح لها خلال حفل التوقيع الذي عقد عصر اليوم الثلاثاء بمبنى وزارة الطرق في طهران، اشارت الوزيرة صادق الى عقد الدورة الـ 18 من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وتركمانستان؛ واعتبرت هذه الخطوة بانها انطلاقة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي الثنائي.

واضافت وزيرة الطرق الايرانية : ضمن اللقاءات والاجتماعات المكثفة التي عقدت، توصلنا الى اتفاقات ورؤى جديدة من شأنها ان تهيئى الارضية لنمو حجم التجارة المشتركة بين طهران وعشق اباد.

ومضت الى القول : انه وفقا للاتفاق الموقع اليوم، سيتم اعتماد خارطة طريق لتحقيق الاهداف المشتركة ببلوغ 3 مليارات دولار عبر التجارة بين البلدين؛ وذلك قبل زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الى تركمانستان.

وتطلعت الوزيرة صادق، بان يتم عبر المتابعات التي يتبناها البلدان فيما يخص الاتفاقات خلال اجتماعات الدورة الـ 18 للجنة الاقتصادية المشتركة، رسم افاق جديدة من التعاون بين ايران وتركمانستان، وبما يصب في توسيع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

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