تسهيلات تجارية كبرى بين إيران وأوراسيا: إلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع
معرف الأخبار : ۱۶۳۹۱۷۰
أعلن رئيس مكتب الإعلام الحكومي في إيران عن إلغاء الرسوم الجمركية على 87٪ من السلع التجارية بين إيران ودول أوراسيا.
وكتب علي أحمد نيا على حسابه في منصة “إكس”: “بناءً على الاتفاق المبرم، سيتم من اليوم تبادل نحو 87% من السلع المتبادلة بين إيران والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، كازاخستان، بيلاروس، أرمينيا، وقيرغيزستان) برسوم جمركية صفرية.
وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين إيران واتحاد أوراسيا، التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس، من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري الثنائي مع الدول الخمس الأعضاء إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار”.