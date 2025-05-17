تسهيلات تجارية كبرى بين إيران وأوراسيا: إلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع

وكتب علي أحمد نيا على حسابه في منصة “إكس”: “بناءً على الاتفاق المبرم، سيتم من اليوم تبادل نحو 87% من السلع المتبادلة بين إيران والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، كازاخستان، بيلاروس، أرمينيا، وقيرغيزستان) برسوم جمركية صفرية.

وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين إيران واتحاد أوراسيا، التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس، من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري الثنائي مع الدول الخمس الأعضاء إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار”.

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