إيران وأوزبكستان توقعان على 4 مذكرات للتعاون بین البلدین

وتضمنت الوثائق الموقعة اليوم بين كبار مسؤولي إيران وأوزبكستان، المجالات التالية : البروتوكول الحكومي الدولي بشأن تنفيذ بنود اتفاقية التجارة التفضيلية بين وزير الصناعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحجر الصحي والحفاظ على النباتات بين رئيس منظمة حماية النباتات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس وكالة الحجر الصحي وحماية النباتات في جمهورية أوزبكستان، ومذكرة تفاهم تنص على تعاون البلدين في مجال توحيد مقاييس "تجارة الحلال" بين رئيس المنظمة الوطنية للمقاييس في إيران ورئيس وكالة التنظيم الفني في جمهورية أوزبكستان.



كما وقع النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف ورئيس الوزراء الأوزبكي، على خارطة طريق حكومية دولية مشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أوزبكستان للفترة تمتد من 2025 الى 2027.

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