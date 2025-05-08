الرئیس بزشکیان یزور المعرض الدولی للنفط والغاز والبتروکیماویات

وخلال الجولة التفقدية، زار الرئيس بزشكيان اجنحة الشركات الداخلية والخارجية العاملة في قطاعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات واطلع على آخر المنجزات والتكنولوجيات ومجالات الاستثمار بهذه الصناعة.

وقد افتتح المعرض صباح اليوم الخميس برعاية وزير النفط محسن باك نجاد ومدراء صناعة النفط والضيوف الاجانب في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران.

وتشارك نحو 220 شركة ايرانية واجنبية عاملة في صناعات النفط في هذه التظاهرة الصناعية التي تمثل اكبر ملتقى لصناعة النفط بالشرق الاوسط.

وتشارك شركات عديدة من بلدان مختلفة بما فيها الصین، روسیا، اسبانیا، ایطالیا، بريطانيا، سويسرا، کوريا الجنوبیة، ترکیا، الهند، الامارات العربیة المتحدة، کندا، فرنسا، المانيا والبرازیل في المعرض.

ويستمر المعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات بنسخته الـ 29 اربعة ايام.