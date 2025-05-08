وزير النفط الإيراني: 10 مليارات دولار استثمار في صناعة النفط والغاز

واضاف باك نجاد في كلمة القاها في حفل افتتاح الدورة الـ 29 للمعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات بطهران ان هذا المعرض ليس ملتقى تجاريا فحسب بل رمزا للعزيمة الوطنية للتحول الى مركز للطاقة والتعاون الاقليمي في قطاع النفط والغاز.

واكد ان المعرض مؤشر على اولويات وتوجهات وزارة النفط للمستقبل.

واوضح ان المعرض يقام بدروته الحالية تحت شعار "الاستثمار في صناعة النفط، يكفل التنمية الاقتصادية للبلاد" موضحا ان المعرض يغطي اكثر من 37 قسما تخصصيا.

واضاف ان مشاركة الشركات الناشئة والحديثة والمجموعات الصناعية الكبيرة والرصينة في المعرض مؤشر على الترابط المعمق بين الخبرة والحداثة على طريق تنمية هذه الصناعة.

وقال في جانب اخر ان انتاج البنزين ازداد بنسبة 7 ملايين لتر والكاز 8 ملايين لتر يوميا مضيفا ان الطاقة الاستيعابية لمصافي البلاد ستزداد خلال العام الجاري الى 180 مليون برميل يوميا.