الجمارك الإيرانية: استمرار جميع الإجراءات في ميناء الشهيد رجائي دون انقطاع رغم الأضرار

وأعلنت الجمارك الإيرانية عن استمرار تقديم خدماتها في هذا الميناء الحيوي، مشيرة إلى أن إجراءات تخليص البضائع تسير بشكل متواصل، حيث تم توزيع الكوادر الوظيفية مؤقتاً على عدة مبانٍ بديلة لتفادي أي توقف في سير العمل.

وأكدت الجمارك أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام من "أخبار غير دقيقة وضعيفة الأساس" لا يعكس الواقع، وأن التركيز منصبّ على ضمان انسيابية العمليات الجمركية في الميناء.

وخلال اليومين الماضيين، تم تسجيل خروج 3,352 شاحنة من الميناء، من بينها 1,177 شاحنة ضمن عمليات الاستيراد، و2,175 شاحنة ضمن عمليات الترانزيت الداخلي والخارجي.

وفي الفترة نفسها، تم تسجيل 1,125 بياناً جمركياً، توزعت على النحو التالي: 620 بياناً للاستيراد، 62 للتصدير، 409 للترانزيت الخارجي، و34 للترانزيت الداخلي.

كما أصدرت الجمارك 936 ترخيصاً جمركياً، وتم فحص 2,018 شاحنة باستخدام أجهزة الأشعة السينية، بالإضافة إلى إجراء عمليات وزن لـ5,682 شاحنة خلال نفس المدة.

وتؤكد الجمارك الإيرانية استمرار خدماتها بكامل طاقتها في ميناء الشهيد رجائي، باعتباره أحد المراكز التجارية الرئيسية في البلاد.

endNewsMessage1