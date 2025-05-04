الرقم القياسي يتحطم في معرض النفط الإيراني بمشاركة محلية ودولية واسعة

وأفادت وزارة النفط الايرانية، أن المعرض الدولي الـ29 للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات سيقام اعتبارا من 8 أيار/مايو المقبل لمدة أربعة أيام في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران.

ويشارك في هذه النسخة من المعرض، 2000 شركة إيرانية وأجنبية، وتمثل هذه الإحصائية أكبر عدد من المشاركين في جميع فترات معرض طهران الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، محطمة الرقم القياسي لحضور الشركات في هذا الحدث.

وتجدر الاشارة هنا الى ان عدد المتقدمين لحضور المعرض أعلى من ذلك، ولكن بسبب مساحة العرض المحدودة لا يمكن استيعاب هذا الكم الهائل من الشركات،لذلك لم تتمكن بعض الشركات من المشاركة بالمعرض خلال هذه الفترة.

ويخصص المعرض حصة كبيرة للشركات المعرفية، والتي تلقت استقبالا لافتا من معرض طهران الدولي التاسع والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

يعد معرض إيران الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، أكبر حدث صناعي وتجاري في إيران في هذا المجال، والذي يقام سنويا بحضور عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية الناشطة في في مجال صناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

كما يتيح فرصة ثمينة للغاية للشركات العاملة في هذه الصناعة لعرض إنجازاتها ومنتجاتها لأصحاب المصلحة والخبراء في الصناعة، وتوجيه أنشطتها وابتكاراتها المستقبلية من خلال النظر في اتجاهات الطلب في السوق واتجاه نمو هذه الصناعة.

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