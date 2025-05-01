إيران تنتج 480 ألف طن من سبائك الخارصين سنوياً
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أعلن أمين جمعية صناعات ومناجم الرصاص والخارصين في إيران، أن الطاقة الإنتاجية لصناعة الخارصين في البلاد بلغت 480 ألف طن سنوياً، مؤكداً أن هذا القطاع بات ينافس عالمياً بجودة عالية، ويسهم بفعالية في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
واكد معين جعفري في تصريح ان صناعة الخارصين في البلاد تتنافس اليوم في الاسواق الدولية باعلى معايير الجودة.
واضاف ان هذه الصناعة تضطلع بدور مهم في ايجاد فرص العمل. موضحا ان صناعة الرصاص والخارصين، بوصفها احدى الصناعات الاساسية والام في البلاد، تقوم بدور محوري في التنمية الصناعة والاقتصادية.