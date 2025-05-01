إيران تنتج 480 ألف طن من سبائك الخارصين سنوياً

واكد معين جعفري في تصريح ان صناعة الخارصين في البلاد تتنافس اليوم في الاسواق الدولية باعلى معايير الجودة.

واضاف ان هذه الصناعة تضطلع بدور مهم في ايجاد فرص العمل. موضحا ان صناعة الرصاص والخارصين، بوصفها احدى الصناعات الاساسية والام في البلاد، تقوم بدور محوري في التنمية الصناعة والاقتصادية.

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