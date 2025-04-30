إيران وكازاخستان توقعان مذكرة استثمار استراتيجية لبناء محطة لوجستية في ميناء الشهيد رجائي

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، عقد مساعد وزيرة النقل والطرق والتنمية الحضرية ورئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية "سعيد رسولي" لقاء حضره كل من محافظ هرمزكان "محمد اشوري"، و الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية الإیرانیة "علي أکبر مرزبان" عن الجانب الايراني و المدير العام للنقل والخدمات اللوجستية والاتفاقيات في هيئة الموانئ البحرية الايرانية " كاظم صالحي"، كما حضر سفير كازاخستان لدى إيران " أونتالاب أونالباييف" ورئيس صندوق الشركات لتنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان "محمد كالديباييف".

وخلال هذا اللقاء، تم التوقيع على مذكرة استثمار لإنشاء محطة متخصصة ومركز لوجستي على شاطىء ميناء الشهيد رجائي، والتي تهدف هذه المذكرة الى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال النقل والعبور، من قبل المدير العام للنقل والخدمات اللوجستية والاتفاقيات في هيئة الموانئ البحرية الايرانية " كاظم صالحي" ورئيس صندوق الشركات لتنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان "محمد كالديباييف".

وبناء على هذه المذكرة التي تم توقيعها بهدف استغلال قدرات ميناء الشهيد رجائي بشكل مشترك، أعلنت هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية استعدادها لتخصيص أراض داخل أو على شواطئ ميناء الشهيد رجائي، كما تعهد الجانب الكازاخستاني بتقديم خطة عمله المقترحة إلى الجانب الإيراني في غضون شهر.

هذا وستخضع الاستثمارات التي يقوم بها الجانب الكازاخستاني لحماية قانون تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي (FIPA) في إطار القوانين الإيرانية وبعد المرور بالإجراءات القانونية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تشكيل فريق عمل فني مشترك لعقد اجتماعات متخصصة وإعداد التقارير ووضع اللمسات الأخيرة على العقد.

هيئة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية تدعم الاستثمار الأجنبي

وخلال هذا اللقاء،قال رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية سعيد رسولي، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي بوابة كازاخستان إلى المياه المفتوحة وأكد دعم منظمة الموانئ والملاحة البحرية للاستثمار الأجنبي بما في ذلك كازاخستان من أجل تطوير التعاون في مجال الترانزيت والتجارة والنقل بين البلدين.

ووفقا لما صرح رسولي، فان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تمتلك 1800 كيلومتر من الحدود المائية والقدرة على الوصول إلى المياه المفتوحة، لديها القدرة المناسبة لتطوير النقل والخدمات اللوجستية مع الدول المجاورة.

كما أعرب مساعد وزيرة النقل لشؤون الطرق والتنمية الحضرية، الذي هو ايضا ورئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية، عن تقديره وشكره للحكومة الكازاخستانية على تعاطفها مع حادثة ميناء الشهيد رجائي، موضحا انه وعلى الرغم من حادث الحريق، فإن مجمع ميناء الشهيد رجائي مع محطاته العديدة يعمل حاليا بكامل طاقته.

وافاد انه حاليا تتواجد في أرصفة الميناء 35 سفينة محملة بمختلف أنواع النفط والمعادن والبضائع الحاويات، وتجري الأنشطة في هذا الميناء بشكل طبيعي، مؤكدا على انه يمكن للتجار وأصحاب البضائع والسفن الاستفادة من الخدمات المطلوبة دون أي مشاكل للحصول على الخدمات المينائية والبحرية.

الحكومة الحالية تعمل بجد لتطوير وتجهيز الموانئ التجارية الايرانية

وبدوره، اشار محافظ هرمزكان الى ان الحكومة الحالية تعمل بجد لتطوير وتجهيز الموانىء التجارية الايرانية، لافتا الى انه وعلى الرغم من الحادث المؤلم الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي، الا ان انشطة الموانئ والجمارك في هذا الميناء مازالت مستمرة.

ورأى اشوري بأن توقيع مذكرة التفاهم هذه واستثمار كازاخستان في ميناء الشهيد رجائي سيكون له تأثير مباشر على العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران وأستانا.

فرصة ثمينة واستراتيجية لتعزيز الأنشطة التجارية الايرانية-الكازاخستانية

ومن جانبه، وضمن اعرابه عن حزنه العميق ازاء حادث ميناء الشهيد رجائي المؤلم زتقديمه التعازي بضحايا هذا الحادث، اعتبر سفير جمهورية كازاخستان لدى إيران، الاستثمار في بناء محطة لوجستية مخصصة في بندر عباس فرصة ثمينة واستراتيجية للبلدين.

كما اشاد بدعم طهران وتعاونها في تنفيذ مشروع الاستثمار المشترك، معتبرا تشغيل المنطقة اللوجستية الكازاخستانية في ميناء الحاويات الكبير من شأنه أن يعزز مستوى العلاقات بين البلدين.

تسهيل التعاون في مجال الترانزيت بين إيران وكازاخستان

وفي مداخلة قصيرة له، رأى رئيس صندوق الشركات لتنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان "محمد كالديباييف"، ان ميناء الشهيد رجائي يعد بوابة لصادرات وواردات كازاخستان، وأعرب عن امتنانه للتعاون والدعم من هيئة الموانئ البحرية الايرانية.

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