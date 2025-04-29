استقرار أسعار النفط مع تركز الأنظار على الاقتصاد الأميركي وإيران

يتداول خام برنت دون 66 دولاراً للبرميل بعد انخفاض بنسبة 1.5% يوم الإثنين، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 62 دولاراً. وأظهر مؤشر مرجعي واسع لقياس النشاط الصناعي الأميركي ضعفاً ملحوظاً، مما زاد من المؤشرات على التأثير السلبي لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية. ومن المتوقع أن توضح سلسلة من البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع المزيد عن حالة الاقتصاد.

المحادثات الأميركية الإيرانية

لا تزال التوترات الجيوسياسية تتصدر الواجهة، إذ تجري محادثات بين واشنطن وطهران قد تؤدي مع الوقت إلى تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية. وأظهرت المناقشات بشأن أنشطة إيران النووية بعض التقدم، فيما تُروج طهران لاقتصادها الخاضع للعقوبات كفرصة استثمارية أمام الولايات المتحدة.

يتجه خام برنت لتسجيل أكبر تراجع شهري منذ أغسطس 2022، متأثراً بتصعيد ترمب السريع للرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وخطط تحالف “أوبك+” لزيادة الإنتاج. وبينما بدأت عدة دول محادثات تجارية مع واشنطن، لا تزال الصين تلتزم الحذر وعدم الانخراط بشكل مباشر.

ورغم ذلك، أشارت مؤشرات مراقبة السوق إلى أن السوق تشهد تشديداً تدريجياً خلال أبريل، حيث اتسع الفارق بين أقرب عقدين لخام برنت في حالة “باكورديشن”، الذي يشير إلى أن سعر العقود الأطول أجلاً أقل من الأقرب أجلاً، حيث يتم تداول عقد يونيو بسعر أعلى من عقد يوليو، وهو الفارق الأكبر تقريباً منذ ثلاثة أشهر.

وفي أماكن أخرى، تعرضت معظم مناطق إسبانيا وجميع أنحاء البرتغال لأسوأ انقطاع للكهرباء تشهده أوروبا منذ سنوات، مما أجبر عدداً من مصافي النفط في إسبانيا على وقف العمليات. ويجري حالياً استعادة التيار الكهربائي تدريجياً.