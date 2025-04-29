إثيوبيا تعرض على إيران شراكة استراتيجية لبناء مجمع لإنتاج اليوريا وتعزيز التعاون البتروكيماوي

جاء ذلك خلال لقاء مساعد وزير النفط للشؤون البتروكيماوية الايرانية حسن عباس زاده مع وزير الدولة للصناعة الإثيوبي حسن محمد معالين على هامش معرض "إيران اكسبو" السابع يوم الاثنين.

وقال عباس زادة ردًا على طلب معالين لمشاركة إيران في بناء مصنع لإنتاج اليوريا في إثيوبيا "إذا تمكنت إثيوبيا من توفير الغاز اللازم لهذا المشروع، فيمكنها إنشاء مجمع متكامل لإنتاج الأمونيا واليوريا ووحدة خدمات عامة. وإلا، فيمكنها استيراد الأمونيا اللازمة لمشروع مصنع إنتاج اليوريا من إيران".

وتابع: "كما يمكن للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية أن تحدد خارطة طريق كبرى لتطوير الصناعات البتروكيماوية في إثيوبيا حتى يشهد هذا البلد الأفريقي ازدهار هذا القطاع في المستقبل".

*زيادة واردات اليوريا من إيران

كما قال وزير الدولة للصناعة في إثيوبيا حسن محمد معالين: "بلا شك، لغاية بناء هذا المصنع، نريد استيراد اليوريا من إيران وحتى زيادة حجمها".

وأوضح أن إثيوبيا وضعت خطة لبناء مصنع لتحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير احتياجاتها من اليوريا، ولذلك فهي مهتمة بالاستفادة من القدرات الهندسية والمعدات التي تمتلكها الشركات الإيرانية، مشيرا إلى أن "اقتصاد إثيوبيا يعتمد على الأنشطة الزراعية، ونحن بحاجة إلى اليوريا وأنواع مختلفة من الأسمدة الكيماوية لهذا الغرض".

وقال أننا نستورد حاليا اليوريا التي نحتاجها من المغرب والإمارات وإيران، ولكن نظرا لوجود وسطاء من التجار، يتعين علينا دفع تكلفة عالية للواردات، وقال: "بالإضافة إلى حقيقة أننا دخلنا في مفاوضات مع دول أخرى لتنفيذ خطة بناء المجمع البتروكيماوي، فإننا نرحب بقوة بالقدرات الهندسية والمعدات وحتى الاستثمارية الإيرانية في هذه الخطة".

وتابع معالين: "من خلال تنفيذ هذه الخطة، يمكن لإثيوبيا، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية، أن تصبح مركزاً لتصدير اليوريا إلى جيبوتي وكينيا والصومال ودول مجاورة أخرى في القارة الأفريقية".

وقرر الجانبان مواصلة المناقشات التخصصية والفنية حول جدوى هذه الخطة في إطار مجموعة عمل متخصصة.

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