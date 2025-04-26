اتفاقیة التجارة الحرة بین روسیا وإیران تدخل حیز التنفیذ الشهر المقبل

وأكد وزير الطاقة الروسي أنه نتيجة للعمل الجاد من اللجنة الحكومية المشتركة نشأت علاقات صداقة ستساعد مستقبلا في التوصل لنتائج مشتركة بشكل أسرع، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها في الاجتماع الـ18 للجنة الحكومية المشتركة، بنيت استنادا إلى الاتفاقية الشاملة للشراكة الاستراتيجية التي وقعها الزعيمان الروسي والإيراني فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان في يناير الماضي.

وأضاف تسيفيليوف أن اتفاقية التجارة الحرة بين روسيا وإيران ستدخل حيز التنفيذ في 15 مايو المقبل.

وأشار وزير الطاقة الروسي أيضا إلى الاتجاه الإيجابي في التعاون الاقتصادي الثنائي، قائلا: “إن الطبيعة الوثيقة لشراكتنا في التجارة واضحة أيضا، بحيث نما حجم التجارة بين البلدين في عام 2024 بنسبة 16.2٪ ليصل إلى 4.8 مليار دولار”.

وأكد تسيفيليوف على دور اللجنة المشتركة في تعزيز مستوى التعاون وقال: “اليوم، تم إنشاء علاقات عمل مستقرة بين المؤسسات ذات الصلة في البلدين”. هناك 17 مجموعة عمل مشتركة نشطة بشكل منتظم.

وأشار إلى أن المفاوضات المتخصصة بين الوفود الإيرانية بدأت قبل يومين، وقال: “في هذه اللقاءات، تبادل الطرفان وجهات النظر حول المشاريع المشتركة ومجالات التعاون الجديدة”.

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