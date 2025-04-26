شركات إيرانية تشارك في معرض إسطنبول الدولي للنفط والغاز

وشاركت في هذا المعرض 14 شركة إيرانية معرفية متخصصة في مجال معدات صناعة النفط والغاز، والمواد الجديدة، والمحفزات، وأنظمة القياس.

يُقام هذا المعرض كل عامين، وإلى جانب الشركات التركية، شاركت شركات من جمهورية إيران الإسلامية والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا بأجنحة خاصة.

ومن المتوقع أن يزور هذا المعرض اكثر من 20 ألف زائر خلال أيامه الثلاثة.

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