شركات إيرانية تشارك في معرض إسطنبول الدولي للنفط والغاز
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شهد معرض إسطنبول الدولي السابع عشر للنفط والغاز والطاقة مشاركة 14 شركة إيرانية متخصصة في مجالات التقنيات المعرفية والمعدات الصناعية، إلى جانب حضور شركات من تركيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا، في فعالية تُعد من أبرز التظاهرات الدورية في قطاع الطاقة الإقليمي.
وشاركت في هذا المعرض 14 شركة إيرانية معرفية متخصصة في مجال معدات صناعة النفط والغاز، والمواد الجديدة، والمحفزات، وأنظمة القياس.
يُقام هذا المعرض كل عامين، وإلى جانب الشركات التركية، شاركت شركات من جمهورية إيران الإسلامية والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا بأجنحة خاصة.
ومن المتوقع أن يزور هذا المعرض اكثر من 20 ألف زائر خلال أيامه الثلاثة.