إیران تُنتج 870 ملیون متر مکعب من الغاز یومیا

أعلن مدير تنسيق شؤون إمدادات الغاز في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، هوشنك صيدالي سيف آباد، أن إنتاج إيران من الغاز الطبيعي يبلغ حاليًا 870 مليون متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك القدرة على مضاعفة هذا الإنتاج، إلا أن التركيز يجب أن ينصبّ على تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد.

وأضاف صيدالي، خلال مراسم تقديم المدير التنفيذي الجديد لشركة الغاز بمحافظة أردبيل شمال غرب إيران، أن "ترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة غير المتجددة، يُعد أمرًا حاسمًا لضمان استمرارية توافر الغاز وسائر مصادر الطاقة في البلاد".

وفي إشارة إلى التحديات التي واجهتها البلاد في الشتاء الماضي، أوضح أن "البرودة المبكرة والمستمرة أدّت إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات استهلاك الغاز، إلا أن الجهود الحثيثة التي بذلها العاملون في شركة الغاز الوطنية، حالت دون الوصول إلى الخط الأحمر، وهو انقطاع الغاز المنزلي"، مؤكدًا أن "الغاز لم يُقطع عن أي مشترك منزلي رغم الضغوط المناخية".

وأشار في ختام حديثه إلى أن أولوية الشركة الوطنية للغاز هي تلبية حاجات المواطنين في القطاع المنزلي، داعيًا إلى تعاون مجتمعي واسع لترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على مصادر الطاقة الوطنية.

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