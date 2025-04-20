"شوكولاتة دبي" تُشعل الطلب على الفستق الإيراني وتفاقم أزمة الإمدادات العالمية

أدى الطلب المرتفع على "شوكولاتة دبي" إلى زيادة واردات الفستق الإيراني إلى الإمارات بنسبة 40% خلال ستة أشهر. هذا الارتفاع في الطلب جاء بعد انتشار مقطع عبر "تيك توك" في ديسمبر 2023، شاهده أكثر من 120 مليون شخص، ما أسهم في انتشار المنتج وزيادة الحاجة إلى مكوناته الأساسية، خصوصاً الفستق.

أسعار الفستق المقشر شهدت قفزة من 7.65 دولار للرطل إلى 10.30 دولار نتيجة شح الإمدادات، فيما يعاني سوق الكاكاو من أزمة نقص مستمرة، ما رفع الأسعار إلى ثلاثة أضعاف.

إيران، ثاني أكبر منتج للفستق في العالم، استفادت من هذه الزيادة في الطلب، بعد أن تراجعت مخزونات الفستق في الولايات المتحدة نتيجة لموسم حصاد ضعيف. كما أن التوسع في صناعة الشوكولاتة في المنطقة، مثل خطة "بتيل" السعودية، يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة.

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