فتح مكتب لغرفة التجارة الإيرانية التركية في أرومية لتعزيز التبادل الاقتصادي

وقال محافظ اذربايجان الغربية رضا رحماني في حفل الافتتاح ان تعزيز التعاون الحدودي مدرج على جدول الاعمال وان افتتاح هذا المكتب يمثل خطوة مهمة على طريق توطيد العلاقات الثنائية.

واشار الى اهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران و تركيا قائلا ان محافظته تعد البوابة التجارية لايران مع تركيا، وان الحكومة تدعم تطوير البنية التحتية الحدودية والتجارية.

من جانبه قال رئيس غرفة التجارة الايرانية التركية المشتركة مهرداد سعادت ان ايران تملك سلع كثيرة لتصديرها الى تركيا موضحا ان هذه الغرفة التي تضم اكثر من الف و 700 عضو، يمكن ان تضطلع بدور في هذا المجال.

واضاف ان غرفة تجارة اروميه بوصفها برلمان القطاع الخاص باذربايجان الغربية لها دور بالغ في توسيع التجارة مع تركيا.

يذكر ان محافظة اذربايجان الغربية ترتبط بحدود مشتركة مع تركيا والعراق وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي يبلغ طولها الف كيلومتر.

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