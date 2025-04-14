وزيرا النفط الإيراني والعراقي يوقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

وذكر بيان لوزارة النفط العراقیة، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني السواد، استقبل وزير النفط الإيراني، محسن باكنجاد"؛ مبينا أنه "تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين".

وأوضح البيان، أن "الجانبين، عقدا اجتماعاً تم خلاله بحث آليات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال تبادل الخبرات والتعاون المشترك وبما يخدم مصلحة البلدين".

ووفي تصريحه خلال اللقاء، اشار وزير النفط العراقي الى أن "العراق لديه مشاريع واعدة في استثمار الغاز، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية".

من جانبه، عبر وزير النفط الايراني عن شكره لحسن الاستقبال؛ منوها بعمق العلاقات بين طهران وبغداد، ولافتا الى أهمية استمرارها في المجالات كافة.

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