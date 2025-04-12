المركزي الإيراني يُطلق نظاماً جديداً لبطاقات الريال للسياح الأجانب لتسهيل تعاملاتهم المالية داخل البلاد

أعلن البنك المركزي الإيراني عن إصدار "تعليمات إصدار بطاقات الريال للسياح والأجانب غير المقيمين" وذلك بعد موافقة لجنة تنظيم ومراقبة مؤسسات الائتمان، بهدف تيسير الخدمات المالية للأجانب داخل إيران.

وبموجب الفقرة (ب) من المادة ٢٩ لقانون تمويل الإنتاج والبنية التحتية لعام ١٤٠٢، يُلزم البنك المركزي بتوفير التسهيلات اللازمة عبر البنوك أو مكاتب الصرافة المعتمدة، بما يتيح للسياح والمستثمرين ورجال الأعمال الحصول على بطاقة بالريال الإيراني، سارية المفعول لمدة محددة وقابلة للتجديد، حسب سعر الصرف اليومي المعتمد مقابل العملات الأجنبية التي يُدخلها هؤلاء إلى البلاد.

وتنص التعليمات على أن البنوك المؤهلة يمكنها، بناءً على طلب فرد أجنبي غير مقيم يتجاوز عمره 18 عامًا، إصدار بطاقة الريال من خلال فروعها، أو عبر الأكشاك، أو أجهزة الصراف الآلي، على ألا تُمنح سوى بطاقة واحدة لكل شخص.

ولا يُسمح بإصدار أو شحن بطاقة الريال إلا من خلال قنوات البنك الرسميّة، وبناء على تحويل العملة أو تسليم النقد الأجنبي من صاحب الطلب، وبما يتوافق مع شروط التعليمات.

ويُحدد سقف استخدام البطاقة بما يطابق الحد الأعلى المسموح به لبطاقات الخصم المحلية للمواطنين الإيرانيين، ويشمل الشراء، والدفع الإلكتروني، والسحب النقدي، وتسديد الفواتير.

كما تنص التعليمات على ضرورة تسوية أي رصيد غير مستخدم في البطاقة بنهاية المدة، من خلال بيع العملة الأجنبية من موارد البنوك، باستثناء موارد البنك المركزي أو العملات الناتجة عن التصدير، وفقاً لاتفاق بين البنك وصاحب البطاقة بشأن نوع العملة وآلية التسليم.

وشدد البنك المركزي على ضرورة إبلاغ كافة الوحدات ذات الصلة بسرعة، والرقابة الدقيقة على تنفيذ التعليمات، بما ينسجم مع التعميم رقم 149153/96 الصادر بتاريخ 16/5/1396.

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