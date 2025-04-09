إيران وروسيا تؤكدان على تطوير التعاون في مجال الطاقة النووية

وكتبت السفارة الإيرانية في موسكو في تقرير عن اللقاء مساء الثلاثاء: "في هذا اللقاء، تمت الإشارة إلى العلاقات الودية والصادقة بين البلدين وتطوير العلاقات في مجموعة متنوعة من القضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية وجرى التأكيد على ضرورة التعاون العلمي والتكنولوجي في تعميق العلاقات الثنائية".

وخلال هذا الاجتماع، تم وصف التعاون الناجح بين شركة روس اتوم الحكومية الروسية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مجال الطاقة النووية السلمية بأنه مثال فعال للتعاون بين البلدين نحو التنمية المستدامة واستغلال الموارد المحتملة الحالية للحفاظ على البيئة وحمايتها وتوفير الطاقة النظيفة.

وفي وقت سابق، قال المدير التنفيذي لشركة روس اتوم إن الشركة تجري محادثات مع إيران لبناء محطة طاقة نووية أخرى في البلاد.

وأضاف أليكسي ليخاتشوف: نحن نعمل على تسريع العمل وإجراء مفاوضات موسعة بشأن الموقع التالي لتطوير الطاقة النووية في إيران.

وأكد قائلاً: "في هذا الأمر، كما تعلمون، لا يمكننا التحرك إلا بالسرعة التي يحددها الزبون نفسه ـ الحكومة المتعاقدة".

وقال المدير التنفيذي لشركة روس اتوم: "تم تحديد المساحة المخصصة في إيران لبناء محطة طاقة نووية جديدة، لكننا لا نزال بعيدين عن بدء البناء".

وأكد ليخاتشوف: أن إيران تنوي التعاون مع روس اتوم ليس فقط في مجال محطات الطاقة النووية الكبيرة، بل وأيضا في مجال بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة.

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