إيران تملك خامس أكبر احتياطي معدني في العالم بقيمة 27.3 تريليون دولار
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أكد مستشار رئيس منظمة الجيولوجيا والاستكشافات المعدنية أن إيران تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في احتياطيات المعادن، التي تُقدّر قيمتها بنحو 27.3 تريليون دولار، مشيرًا إلى جهود موسّعة لاستكشاف الثروات الجوفية وتعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية للبلاد.
وأضاف " حسين شريعتمدار طهراني" اليوم الاثنين، أن ايران تأتي في الترتيب الخامس عالمياً من حيث إمتلاك إحتياطي المعادن.
وأشار الى الاجراءات التي يجرى تنفيذها لاستكشاف إحتياطيات المعادن، مبيّنا أن منظمة الجيولوجيا والاستكشافات المعدنية في العام الجاري، تعمل على إعداد 120 خريطة جيولوجية، والبدء بجيوفيزياء جوية بطول 2 مليون كلم بهدف الوصول الى معطيات حول إحتياطيات تحت الارض الايرانية.