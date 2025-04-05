إیران تعزز تعاونها الإقلیمي في مجال الطاقة الكهربائیة مع الدول المجاورة

وأوضح مهرداد أقلیمي، في تصريحات نشرتها وكالة إيلنا، أنه تم استكمال خط نقل الكهرباء الثالث بجهد 400 كيلو فولت بين إيران وأرمينيا، وأنه يتم متابعة زيادة واردات الكهرباء من هذا البلد بمقدار 400 ميغاوات خلال فترة الذروة.

وأضاف: في إطار تطوير البنية التحتية لنقل الطاقة، تم بناء الخط الثالث لنقل الكهرباء بجهد 400 كيلو فولت بين إيران وأرمينيا حتى الحدود الإيرانية، ويتم تنفيذ الجزء الخارجي للمشروع بواسطة مقاول إيراني باستخدام تسهيلات من بنك التنمية للصادرات الإيراني. في هذا السياق، تشمل الإجراءات اللازمة تسريع إكمال الجزء الخارجي للمشروع، وإنهاء الاتفاقات لزيادة واردات الكهرباء بمقدار 400 ميغاوات خلال فترة الذروة، ووضع خطة إشرافية لإكمال المشروع في الموعد المحدد.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخرى، ذكر مدير عام مكتب التجارة الخارجية في شركة الكهرباء الإيرانية: المفاوضات مع جمهورية أذربيجان مستمرة بشأن واردات 140 ميغاوات من الكهرباء في الصيف المقبل، وكذلك من أجل توقيع مرفق جديد لاستيراد الكهرباء في صيف 2026. وقد أبدت الجهة الأذربيجانية ترحيبها بمقترح عقد اجتماع حضوري في باكو لمناقشة ربط شبكات الكهرباء بين إيران وأذربيجان وروسيا. في هذا الصدد، تركز المفاوضات على إتمام مرفق 2025، والتنسيق لعقد الاجتماع في باكو وتقييم القدرات الفنية وتسريع عملية تنفيذ الاتفاقيات.

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