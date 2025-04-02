استقرار أسعار النفط بانتظار إعلان "یوم تحریر أمریکا"

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر مايو المقبل، بحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، عند 71.14 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.08% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي لشهر يونيو المقبل عند 74.42 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.09% عن سعر الإغلاق السابق.

وأكد البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض رسوما جمركية جديدة اليوم، لكنه لم يقدم أية تفاصيل إضافية حول حجم ونطاق الرسوم الجديدة.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة "فيليب نوفا": "يشير ضعف أحجام التداول في سوق النفط إلى تزايد المخاوف بشأن هذه الرسوم، على الرغم من بعض مؤشرات الطلب الإيجابية من الصين القارية".

وعلى مدى أسابيع، دأب ترامب على الترويج ليوم الثاني من أبريل 2025 باعتباره "يوم تحرير أمريكا"، والذي من شأنه أن يجلب معه رسوما جمركية جديدة التي من شأنها أن تهز نظام التجارة العالمي.

ومن المقرر أن يعلن البيت الأبيض عن القرار في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت الشرقي (20:00 بتوقيت غرينتش).

وقال محللون في "بي إم آي" في مذكرة إن "الإعلان (عن التعريفات الجمركية) قد يؤثر على الأسعار إما صعودا أو هبوطا، على الرغم من أن ميزان المخاطر يميل إلى الهبوط، نظرا لأن التدابير الجمركية الضعيفة من غير المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر "برنت"، بينما التدابير القوية من المتوقع قد تؤدي إلى عمليات بيع كبيرة".

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