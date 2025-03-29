استثمارات بقيمة ملياري دولار لتطوير مدينة مكران البتروكيمياوية في تشابهار

وقال عظيم كوهستاني: في عام 2011، وفي الدراسات التي أجرتها الشركة الوطنية للبتروكيماويات من أجل التنمية المستقبلية لصناعة البتروكيماويات في البلاد، تمت دراسة عدة مناطق لتطوير البتروكيماويات، بما في ذلك تشابهار وقشم وبارسيان.

وتابع: "في ذلك العام، تقرر إنشاء مجمع البتروكيماويات الثالث في تشابهار بعد ماهشهر وعسلوية، وبناء على تفاهم بين وزارتي النفط والدفاع آنذاك، تم تكليف وزارة الدفاع (شركة شستان القابضة) بتطوير البتروكيماويات في تشابهار".

وقال مدير موقع مدينة تطوير البتروكيماويات "نكين مكران": في الواقع، يجري الاستثمار لإنشاء البنية التحتية للبتروكيماويات في تشابهار من قبل شركة شستان وصندوق الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة، ولهذا الغرض تم تأسيس شركة تدعى "نكين مكران للبتروكيماويات" وتعمل في تشابهار منذ عام 2012.

وردا على سؤال حول حجم الاستثمار المطلوب لإكمال هذه المدينة، قال كوهستاني: عندما تم تأسيس شركة تشابهار للبتروكيماويات، كان من المتوقع تخصيص ثلاثة أنواع من المواد الخام لتلك المنطقة؛ غاز الإيثان ومكثفات الغاز عبر عسلوية وغاز الميثان عبر خط الأنابيب الوطني السابع والذي تم تعيينه وتخصيصه لاحقًا كمادة خام لمدينة مكران للبتروكيماويات بسبب القيود القائمة.

وأضاف أنه بناء على دراسات MDP التي أجراها مستشار عالمي، فقد تمت الموافقة من قبل الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية على إنشاء مجموعة مكونة من خمس وحدات GTX ووحدة واحدة لليوريا والأمونيا مع المرافق المركزية لتنفيذ المجمع البتروكيماوي الثالث.

وعن منتجات هذه المدينة البتروكيماوية، قال: "إن الطاقة الإجمالية للمرحلة الأولى تبلغ 8.5 مليون طن من المنتجات الصلبة سنويا. تنتج صناعة البتروكيماويات بأكملها حوالي 92 مليون طن في 68 مجمعًا للبتروكيماويات. ومع إضافة المنتجات من هذه المشاريع البتروكيماوية الستة، سيرتفع عدد المجمعات البتروكيماوية في البلاد، وسترتفع طاقة المنتجات البتروكيماوية من 92 مليون طن حالياً إلى أكثر من 101 مليون طن.

وفي إشارة إلى خطة بقيمة 20 مليار دولار لتطوير وحدات المنبع والوسط والمصب في مدينة مكران للبتروكيماويات وتحويل تشابهار إلى القطب الثالث للبتروكيماويات في البلاد، قال: "في المرحلة الأولى من تطوير مدينة مكران للبتروكيماويات، يتم تنفيذ مشاريع الميثانول مع تقدم بنسبة 70 في المائة تقريبًا".

وتابع: "سيتم إضافة أربع وحدات لإنتاج الميثانول إلى دائرة الإنتاج خلال العامين المقبلين، بطاقة إجمالية تبلغ 6.6 مليون طن سنويًا. وبمجرد تشغيلها قريبًا، ستصبح تشابهار القطب الجديد لإنتاج الميثانول في البلاد".

وقال: "بطبيعة الحال، وبناءً على التخطيط الذي تم تنفيذه وبهدف تطوير سلسلة قيمة الميثانول، سيتم استخدام الميثانول المنتج من الوحدات الأربع المذكورة أعلاه كمادة خام لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات البوليمر البتروكيماوية بعد تشغيل الوحدات في المراحل المستقبلية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الإنتاج سيكون مربحا في ظل انخفاض أسعار الميثانول العالمية، قال كوهستاني: "ما حددته الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية لتشابهار هو تنفيذ مشاريع سلسلة. ويطلب من المستثمرين تنفيذ وحدة الميثانول والوحدات المستقبلية لهذه المجمعات، بما في ذلك وحدات البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، ثم الوحدات اللاحقة في وقت واحد".

وأشار إلى أن أحد المستثمرين في مدينة مكران للبتروكيماويات يقوم بتنفيذ مشروع الميثانول وتحويل الميثانول إلى أوكسجين في آن واحد، وقال: "إن تقدم وحدة تحويل الميثانول إلى أوكسجين في المشروع المذكور أقل من 20 بالمائة، لكن تقدم وحدات الميثانول فيه يبلغ نحو 70 بالمائة. ويبدو أن هذه هي أول وحدة MTO يتم تنفيذها في البلاد.

واضاف: على الرغم من القيود المفروضة على البلاد، فمن الممكن أن تقوم بعض وحداتنا بإنتاج وتصدير الميثانول خلال أول عامين أو ثلاثة أعوام واستخدام الدخل لبناء وحدات لاحقة.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمار في مدينة مكران لتطوير البتروكيماويات، قال مدير الموقع في شركة مكران نكين: "في المرحلة الأولى، يبلغ حجم الاستثمار الإجمالي 14 مليار دولار. لقد قمنا بتقسيم موقع البتروكيماويات بأكمله في تشابهار إلى مرحلتين. المرحلة الأولى جارية حالياً. وتتضمن هذه المرحلة خمس وحدات (GTX)، ووحدة لإنتاج اليوريا والأمونيا، ووحدة مركزية للمرافق، والتي سوف تتطلب استثمار حوالي 14 مليار دولار لتنفيذها بالكامل. ومن المتوقع أن تصل قيمة المرحلة الثانية إلى نحو 6 مليارات دولار.

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