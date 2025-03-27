وزير النفط الايراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي على اليقظة تجاه فتن الأعداء

وفي اتصال هاتفي مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، مساء الاربعاء، قال وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، في إشارة إلى العلاقات الودية والأخوة بين البلدين وضرورة اليقظة تجاه فتن أعداء البلدين: "إن بيع النفط الإيراني يتم في إطار المعايير المقبولة في التعاملات المتعلقة بتجارة النفط".

وتم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة القضايا التي تهم البلدين.

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