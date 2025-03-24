موسوي: مبيعات النفط الإيراني تتم وفق المعايير الدولية واتهامات أمريكا لا أساس لها

وفي تصريح له اليوم الاثنين، نفى موسوي، بشكل قاطع الأنباء المنسوبة لوزير النفط العراقي بأن الولايات المتحدة استولت على عدة ناقلات نفط إيرانية بسبب تزوير وثائق رسمية عراقية، وأكد: "تشير التحقيقات إلى أن تصريحات وزير النفط العراقي كانت غير كاملة وأنه ادعى ذلك نقلاً عن مسؤولين أمريكيين".

وأضاف نائب وزير النفط: "من الواضح أن هذا الادعاء من قبل المسؤولين الأميركيين، والذي يتماشى مع سياسة بلادهم غير القانونية وغير المبررة في توجيه اتهامات لا أساس لها وممارسة الضغوط على الشعب الإيراني، ليس له أساس ولا مصداقية".

وتابع موسوي: "إن عملية بيع النفط الإيراني تجري وفقا لجميع المعايير والمقاييس المعتمدة في المعاملات المتعلقة بتجارة النفط، وأن مثل هذه الأجواء السلبية والخبيثة لن تؤثر على عزم وزارة النفط على أداء واجباتها ومسؤولياتها القانونية".

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