اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا تدخل حيز التنفيذ رسميًا في 15 مايو

وافادت وكالة تاس أن اللجنة الاقتصادية الأوراسية أعلنت الاثنين أنها تلقت مذكرة رسمية من إيران بشأن استكمال الإجراءات الداخلية للحكومة لتنفيذ الاتفاق. أُرسلت هذه المذكرة من إيران في شهر كانون الثاني/يناير.

وقالت اللجنة في بيان لها: "وفقا لأحكام الاتفاقية، وبعد تبادل المذكرات المتعلقة باستكمال الإجراءات اللازمة، تم تحديد مدة 60 يوما لتنفيذ هذه الوثيقة. ولذلك فإن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في 15 مايو/أيار المقبل".

وأضافت اللجنة الاقتصادية الأوراسية أن تنفيذ هذه الاتفاقية الجديدة يعد تعبيرا فعالا عن تنمية التجارة وسيزيد حجم التبادل التجاري بين ايران والاتحاد إلى 12 مليار دولار.

وابلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت 15 مارس/آذار، قانون اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودوله الأعضاء.

وتنفيذاً للمادة 123 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، أبلغ رئيس الجمهورية "قانون اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودوله الأعضاء"، الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الشورى الإسلامي ومن ثم في مجلس صيانة الدستور، إلى وزارات "الصناعة والمناجم والتجارة" و"الاقتصاد والمالية" و"الخارجية" للتنفيذ.

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي حكومي دولي يضم بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا، والأعضاء المراقبون في هذا الاتحاد هم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأوزبكستان، ومولدوفا، وكوبا.

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