إیران تُصدر نفطها وفق معاییر دولیة صارمة ورقابة مشددة

وضمن تأكيده على الموقع المحوري لميناء خارك في صادرات ايران من النفط الخام، أشار المدير التنفيذي لشركة مرافئ النفط الايرانية "عباس اسدروز"،اليوم السبت، الى أن أكثر من 90 بالمئة من النفط الخام الإيراني يتم تصديره إلى الأسواق العالمية عبر هذه المحطة.

واوضح اسدروز ، بأن نقل النفط المنتج من حقول مختلفة في البلاد إلى خارك، يتم عبر خطوط الأنابيب البحرية ، ومن ثم يتم توريده وفقا للمعايير الدولية بعد إخضاعه لاختبارات كمية ونوعية تفصيلية.

كما اكد المدير التنفيذي لشركة مرافئ النفط الايرانية على الدور الرئيس لمختبرات مراقبة الجودة،مبيّنا بأن شركة مرافىء النفط الايرانية تمتلك أحد مراكز المختبرات الأكثر دقة في العالم، التي تضمن دقة قياس جودة النفط الخام ومكثفات الغاز باستخدام المعدات المتقدمة والتقنيات الجديدة.

وافاد اسدروز بأن هذا المختبر و باعتباره جهة رسمية حاصلة على الموافقات الدولية النافذة،فانه يقوم بمراقبة جودة النفط المصدر بشكل مستمر.

وصرح بأن النفط الخام الإيراني يخضع لإشراف صارم من خبراء ذوي خبرة في هذه الصناعة في جميع مراحل الإنتاج للتصدير،قائلا:في محطة خارك، يتم تنفيذ العمليات باستخدام المعدات الحديثة والأساليب القائمة على المعرفة لمنع أي شوائب وتقديم منتج بأعلى جودة للعملاء.

ومع التأكيد على أهمية استقرار أنظمة القياس وتحسين عمليات التصدير،اوضح اسدروز بأن هذه الشركة تركز على تحسين الخدمات البحرية، وزيادة الموثوقية والسرعة، وتقليل شوائب النفط الخام، وتحسين صحة المرافق من خلال استراتيجية الرشاقة والتميز التشغيلي.

كما ذكر بأن محطة خارك النفطية، باعتبارها أكبر وأهم مركز لتصدير النفط الخام في ايران،فانها تلعب دورا أساسيا في توفير عائدات النقد الأجنبي وتعزيز الارتباط مع الأسواق العالمية، مشيرا الى انه وبالاعتماد على القوى العاملة المتخصصة والبنية التحتية المتقدمة، تسعى هذه المحطة دائما إلى زيادة الإنتاجية وتحسين مكانة إيران في سوق الطاقة العالمية.

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