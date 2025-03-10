إيران تكسر الحظر بتحقيق رقم قياسي جديد في شحن الحاويات

واوضح هذا المسؤول في تصريح له اليوم الاثنين : لقد سجلت الشركة خلال العام الحالي الإيراني (ينتهي في 20 آذار/مارس 2025م) زيادة بواقع 100 ألف حاوية (TEU) في شحن الحاويات مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى تحسين كبير في الرقم القياسي لاداء مجموعة الشحن الايرانية.

وفي هذا السياق، صرح المدير التنفيذي لشركة شحن الحاويات، بأن الشركة واصلت نموها المستمر في أنشطتها خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من الحظر المفروض والقيود الناتجة عنها؛ مضيفا : لقد شهدنا هذا العام نموا يزيد عن 41% في الأرقام التشغيلية مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

وتابع : بينما كانت الأرقام القياسية لميناء تشابهار (جنوب شرق ايرالن) ضئيلة قبل دخول مجموعة الشحن وشركة شحن الحاويات، فقد شهدنا نموا كبيرا في شحن الحاويات عبر هذا الميناء خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يبلغ هذا العام إلى ما يقرب من 100 ألف حاوية (TEU)؛ متطلعا الى تحقيق قفزة أخرى في العام المقبل بتحطيم الرقم القياسي من خلال نقل أكثر من 150 ألف حاوية (TEU) في ميناء تشابهار.

endNewsMessage1