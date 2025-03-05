إیران تعلن استثمار 10 آلاف میغاواط من الطاقة الکهربائیة بحلول الصیف المقبل

وأضاف عباس علي آبادي، في ملف صوتي أتيح للصحفيين مساء الثلاثاء: تبلغ قدرة محطات الطاقة في البلاد 93 ألف ميغاواط في الوقت الحاضر.

وتابع: انه مع تدشين نحو 10 آلاف ميغاواط ستصل قدرة محطات الكهرباء في البلاد في الصيف المقبل الى نحو 100 ألف ميغاواط.

وأشار وزير الطاقة إلى أن إيران لديها القدرة على بناء محطات الطاقة الرخيصة وعالية الجودة.

وتشير بعض التوقعات إلى حدوث نقص في حاجة البلاد من الكهرباء بنحو 24 ألف ميغاواط في الصيف المقبل، وبناء على ذلك، تبذل وزارة الطاقة جهوداً واسعة لتوفير الكهرباء في فصل الصيف، وتم تصميم 14 مشروعاً عملاقاً لهذا الغرض.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، الثلاثاء: “نحن نواجه اختلالات كبيرة في قطاعي الطاقة والمياه”.

وفيما يتعلق بخطة الحكومة لإزالة الاختلالات بشكل كامل، قالت فاطمة مهاجراني: “لدى الحكومة 14 مشروعا كبيرا، أو بمعنى آخر مشاريع عملاقة، بعضها في مجال الإنتاج وبعضها في مجال الطلب. ففي قطاع الإنتاج، نعمل على رفع قدرة محطات توليد الطاقة، وان زيادة قدرة توليد الكهرباء بمساعدة الطاقات المتجددة مدرجة على جدول الأعمال، حيث يجري التخطيط لإنتاج 30 ألف ميغاواط في هذا القطاع على مدى أربع سنوات.

وأضافت: “ان الهدف في الخطة التنموية السابعة هو زيادة الإنتاج بمقدار 12 ألف ميغاواط، لكن الحكومة تخطط لزيادة هذه الكمية إلى 30 ألف ميغاواط وتحقيق هذا الهدف خلال أربع سنوات”.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة أنه تم إعداد برامج للقطاعات الثلاثة في الإنتاج والنقل والاستهلاك، ونأمل أن تساعد في الحد من الخلل.